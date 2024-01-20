بعد قصف اربيل .. دهوك تبحث عن بدائل للمنتجات الايرانية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة دهوك، يوم السبت، أنها تدرس بدقة البحث عن بدائل للمنتجات الايرانية بالاعتماد على المنتجات والسلع المحلية والاستيراد من دول اخرى لتأمين الاحتياجات اللازمة لمحافظة دهوك و إقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان تعزية وجهتها غرفة تجارة وصناعة دهوك إلى غرفة تجارة وصناعة اربيل التي فقدت أحد اعضائها الفاعلين "بيشرو دزيي" اثناء القصف الصاروخي الايراني الاخير على منزله في عاصمة إقليم كوردستان.

ونوهت غرفة تجارة وصناعة دهوك أن لديها برامج و خططا لتعزيز الإنتاج المحلي من ناحية الجودة حسب المعايير التي تعتمد عليها دول العالم بهدف الاعتماد كليا على المنتجات المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكانت غرفة التجارة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قد دعت، أمس الجمعة، المواطنين و التجار الى مقاطعة المنتجات الإيرانية بعد الهجوم العنيف الذي شنته قبل أيام على المدينة.

والاثنين الماضي 16 كانون الثاني، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.