بعد إقرار الموازنة .. نحو 30 الف موظف من العقود في إقليم كوردستان يطالبون بالتثبيت

شفق نيوز/ طالب موظفو العقود في إقليم كوردستان يوم الخميس حكومة الإقليم بالتثبيت على الملاك الدائم وذلك بعد إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 وثبيت حصة الإقليم فيها.

وقال ممثل موظفي العقود في الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم أن لدينا خدمة تتراوح بين (4 - 15) عاما إلا أنه لم يتم تثبيتنا على الملاك الدائم".

وهنأ البيان بمناسبة تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق، مردفا بالقول إنه "لم يعد هناك أي مبرر على عدم تحويل 29 ألف موظف على الملاك الدائم".

وصوت البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.