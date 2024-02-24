بعد قرار الرواتب.. معلمو السليمانية يأملون من المحكمة الاتحادية حسم ملف الترقيات

شفق نيوز/ قال مجلس المعلمين المعترضين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، إن المعلمين يأملون ان تحسم المحكمة الاتحادية العليا غداً الأحد، ملف الترفيعات والترقيات، عقب قرارها بشأن رواتب موظفي الاقليم.

وأضاف ممثل المعلمين المعترضين نوزاد عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "بعد أكثر من خمسة أشهر من النضال المدني وبعد اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، أجبرنا كلاً من حكومة إقليم كوردستان وبغداد على إعطائنا حقوقنا، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وتابع، أن "هذه القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لا تقتصر على المعلمين فقط، بل أنها جاءت لمصلحة الموظفين ككل".

وقال عمر "غداً سيتم البت في شكوى أخرى في المحكمة العليا بخصوص الترقيات، ونأمل أن نحقق إنجازاً آخر لتصبح سعادتنا سعادتين ونستعيد حقوقنا الأخرى".

وفيما يتعلق بالمحاضرين المجانيين، أكد عمر ، أن "مجلس المعلمين يدعم المطالب المشروعة للمحاضرين في تحويلهم لعقود دائمة"، مضيفاً "نحن نؤكد لأولياء الأمور والطلاب أن المعلمين سيبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتعرضوا للمعاناة، وسنكون على الخط مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ أفضل الخطوات من أجل مصير طلابنا".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.