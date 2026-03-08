بعد قرار الحكومة.. ثقافة كوردستان تمنع نشر أي مواد تمس "الأمن والاستقرار"

شفق نيوز- السليمانية

اصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، تعليمات تتضمن توجيهات لوسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بشأن آلية التغطية الإعلامية للأحداث الجارية، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية في النشر.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر/ قسم القانون، وردت لوكالة شفق نيوز، فقد دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار والمعلومات، وعدم بث أو تداول أي مواد إعلامية أو محتويات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة القلق أو التأثير على الأمن والاستقرار.

وأضافت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنظيم العمل الإعلامي وضمان نقل المعلومات بصورة مهنية ومسؤولة، بما ينسجم مع القوانين النافذة في إقليم كوردستان، ويمنع نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.

كما شددت الوزارة، بحسب الوثيقة، على ضرورة التزام القنوات الفضائية والمؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمعايير المهنية المعتمدة، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، إرشادات خاصة بالتغطية الإعلامية للأحداث الأمنية، حظرت فيها نشر معلومات تتعلق بمواقع سقوط الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والأمن الوطني للإقليم.