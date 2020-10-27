بعد قرابة شهر من مقاطعة الدوام .. السليمانية تحذر من خطر يحيق بالعام الدراسي

شفق نيوز/ دعت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء الى انقاذ العام الدراسي 2020 – 2021 ، والحيلولة دون ذهابه سُدى وذلك على خلفية مواصلة المعلمين والتدريسيين مقاطعة الدوام الرسمي على خلفية تأخر دفع الرواتب والمستحقات المالية.

وقال عمر صالح نائب مدير التربية في المحافظة في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان ابواب المدارس والصفوف لاتزال موصدة منذ قرابة شهر ولا يمكن ان يبقى التلاميذ والطلبة محرومين اكثر من ذلك من حق حصولهم على التعليم.

ودعا مديريات التربية في المحافظة والتدريسيين والمعلمين الى التعاون مع ذوي التلاميذ والطلبة من اجل اعادة فتح الصفوف والمدارس، والشروع بالعام الدراسي الجديد.

وشدد صالح على ان مواصلة مقاطعة الدوام الرسمي يعرض العملية التعليمية الى الخطر لذا ندعو الى اعادة الدوام الرسمي من خلال الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية والوقائية.

وتابع بالقول "نؤيد مطالب المعلمين والمدرسين بضرورة ان تؤمن حكومة اقليم كوردستان مستحقاتهم المالية وان تدفع رواتبهم".