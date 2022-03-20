بعد أفول كورونا.. استعدادات غير مسبوقة لاعياد نوروز في كرميان

شفق نيوز/ تشهد مدن إقليم كوردستان استعدادات وتحضيرات غير مسبوقة على المستويين الرسمي والشعبي، تمهيداً لاستقبال عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، والذي يصادف 21 مارس/ آذار الحالي.

وسجلت الأسواق الشعبية في مدينة گرميان وخصوصا المتخصصة ببيع الأزياء الكوردية الرجالية والنسائية ، إقبالاً منقطع النظير وغير مسبوق على شراء الزي الكوردي الشعبي الذي يرتديه الكورد رجالا ونساء، صغاراً وكباراً في اليوم الأول من عيد نوروز، تعبيراً عن اعتزازهم بهذا العيد القومي الذي يعني لهم الكثير، ويختزل مقاطع ومراحل تاريخية مختلفة في حياة الشعب الكوردي في أجزاء كوردستان.

وقال كاروان احمد وهو احد باعة الزي الكوردي في أسواق گرميان لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال هذا العام يعتبر مميزا مقارنة بالعام الماضي لأسباب كثيرة أهمها أن العام الماضي كانت فيه قيود صحية فرصتها السلطات الحكومية إضافة إلى أسباب مالية بالرغم من أن انعكاسات الازمة المالية مستمرة لحد الان لكن الفرق واضح هذه السنة".

وأضفت الطبيعة الخضراء الجبلية في المناطق التي يتوزع فيها الكورد في العراق وتركيا وإيران وسوريا، سحر الألوان البراقة الزاهية على الزي الكوردي التقليدي، وميزته عن بقية سكان المناطق الذين يعيشون معهم.

وتقول مصممة الأزياء النسائية، مريم حسين ، إن "أقمشة الزي الكوردي مصنوعة وفق مواصفات معينة، تعطي الثوب الكوردي النسوي لمسة فريدة من نوعها من بين الأزياء الفلكلورية لشعوب العالم، وقد قاومت الحداثة".

وتتم خياطة ثياب المرأة الكوردية على شكل الحمامة التي ترمز للسلام.

وأشارت آسيا في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الثياب التقليدية الكوردية النسائية منها والرجالية، "بقيت ثابتة طوال القرون الماضية، ولم تتغير من حيث ألوانها وتصاميمها رغم حداثة الموضة"، مؤكدة على أنها "تمثل تاريخ الكورد وهويتهم القومية".

ونوهت مريم إلى "مواظبة الكورديات المسنات على ارتداء ثيابهن الشعبية حتى في حياتهن اليومية، بينما تفضل الشابات والفتيات الصغيرات، بالإضافة إلى الشباب والرجال، ارتداءها في المناسبات السعيدة، ولا سيما في عيد نوروز والمناسبات المتعلقة بعيد المرأة وعيد الزي الكوردي والأعراس".

اما محال بيع الاكسسوارات والتحية فقد شهدت تزاحم المواطنين عليها.

ويقول كاك أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاكسسوارات الخاصة بالازياء الكوردية الفلكلورية تعد جزءاً مهما من الازياء الكوردية لهذا نجد الإقبال بتزايد ملحوظ هذا العام".