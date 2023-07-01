بعد فقدان أثرها لأيام .. العثور على حاجة كوردية عراقية متوفية في مكة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم السبت، وفاة حاجة كوردية في أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد فقدان أثر الحاجة (عيش شيخ عبدالله) أثناء أداء مناسك الحج والبحث المكثف من قبل الفرق الخاصة بالمديرية المرافقة للحجاج، تم العثور على الحاجة متوفية في احد المستشفيات بمكة".

واضاف البيان ان "الحاجة المتوفية من اهالي منطقة (پيران) ضمن محافظة اربيل وهي من مواليد 1959" مشيرا الى ان "فرق المديرية تحاول الآن استكمال الإجراءات لدفن الحاجة المتوفية في مقبرة( الشرائع) بمكة".

وتوفي حتى الان اربعة حجاج من اقليم كوردستان اثناء اداء مناسك الحج في السعودية هذا العام.