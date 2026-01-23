بعد فقدانهما وسط الثلوج.. إنقاذ شخصين في جبل سفين بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الجمعة، عن تمكن فرقها وبالتعاون مع جهات سانده من العثور على مواطنين اثنين ضلا طريقهما في جبل سفين نتيجة العواصف الثلجية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواطنين اثنين فُقد أثرهما في جبل سفين يوم أمس، جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي حجبت الرؤية وأدت إلى ضياعهما".

وأضاف البيان أن "تنسيقاً عالي المستوى جرى بين فرق مديرية أسايش أربيل/ شقلاوة، وقوات شرطة شقلاوة، والدفاع المدني، بالإضافة إلى فريق شقلاوة لتسلق الجبال وفريق (أوف رود) أربيل، للبدء بعملية بحث وتقصٍ واسعة النطاق".

وأكدت المديرية في بيانها "نجاح الفرق المشتركة في العثور على المواطنين قبل قليل، وهما بصحة جيدة وسلامة تامة".

وفي ختام البيان، دعت مديرية الأسايش المواطنين إلى "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الجبلية الوعرة خلال موجات تساقط الثلوج الكثيفة، حفاظاً على أرواحهم وتجنباً للمخاطر".