بعد فشل المفاوضات مع الحكومة السورية.. الاسايش تعلن "هدنة ثانية" في القامشلي

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية، يوم السبت، فشل المفاوضات مع الحكومة السورية للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت قوات الاسايش أعلنت أمس الجمعة، عن وقف إطلاق النار في مدينة القامشلي شمال شرق لغاية صباح غد السبت بضمانة روسية.

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات بين الأطراف الضامنة من قوات سورية الديمقراطية والقوات الروسية استكملت اليوم بعد الهدنة التي أعلن عنها يوم أمس الجمعة 23 أبريل نيسان".

وأضاف، أن "المفاوضات لم تصل إلى أي حل بسبب تعنت بعض أطراف النظام السوري و محاولته بناء نظريات كثيرة حول الاشتباكات الأخيرة و إخراجها عن جوهرها".

وأكدت قوى الأمن الداخلي "التزامنا بمبادئنا الإنسانية منوهين لاستمرار الهدنة حتى يوم غد الأحد 25 أبريل / نيسان الساعة العاشرة صباحاً، لاستكمال المفاوضات ووضع حل دائم لكل التجاوزات من المرتزقة بما يسمى دفاع الوطني تجاه الأهالي و تجاه قواتنا".

وفي ذات السياق؛ قال مراسل وكالة شفق نيوز في القامشلي؛ إن قوات الاسايش سلمت اليوم ثلاثة جثث لقتلى الدفاع الوطني إلى الحكومة السورية عبر لجنة العلاقات التابعة للقوات الروسية في القامشلي.

وأضاف المراسل أن قوات الاسايش بدأت بتمشيط المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في حي طي موضحاً أن معظم الحي أصبح يقع تحت سيطرة الاسايش وسط تراجع الدفاع الوطني.

ويشهد حي طي الذي يعتبر معقل قوات الدفاع الوطني في مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة منذ مساء الثلاثاء بين قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية.