بعد غيبوبة لشهر.. وفاة شخص أصيب بشجار مسلح أمام مركز شرطة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن أحد أقارب عنصر أمني أصيب بمشاجرة مسلحة قبل شهر أمام مركز شرطة وسط السليمانية، عن وفاته، يوم الأحد، بعد أن كان في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

وقال طه رحيم، ابن عم المتوفى، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام دائرة الطب العدلي في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن ابن عمه "داستان محمود (40 عاماً) فارق الحياة اليوم متأثراً بإصابته بثلاث رصاصات في مشاجرة أمام مركز شرطة كوردسات في يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وبين أن الضحية "كان في غيبوبة طوال شهر قبل أن يفارق الحياة اليوم"، مشيراً إلى أن "المشاجرة أسفرت أيضاً عن إصابة ضابط شرطة واثنين من الموظفين بالإضافة إلى أحد المواطنين".

وأضاف رحيم "ابن عمي ترك خلفه طفلين، وكان منتسب في قوات البيشمركة ضمن أفراد حماية منزل الرئيس العراقي في العاصمة بغداد"، مؤكداً أن "أشخاصاً متنفذين هم من أطلقوا النار وتسببوا بوفاة ابن عمي وإصابة الآخرين".

وكان مصدر أمني في السليمانية قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط تحقيق في شجار مسلح اندلع أمام مركز للشرطة وسط المدينة.

وأصيب ضابط واثنان من رجال الشرطة في الشجار أمام مركز شرطة "كوردسات"، ووفقاً للمعلومات فإن شخصاً حاول قتل موقوفاً داخل مركز الشرطة وفتح النار على الشرطيين والضابط مما أسفر عن إصابتهم بجروح.

وتشير المعلومات إلى أن عناصر الشرطة ألقت القبض على مطلق النار، وهو موقف على ذمة التحقيق.

وأثارت الحادثة في حينها حالة من القلق بين الأهالي حول تزايد أعمال العنف في المدينة، وشهدت اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام المحلية نظراً لتورط أطراف مختلفة، بما في ذلك أفراد من الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث أمنية شهدتها المحافظة، ما يضع ضغطاً إضافياً على السلطات لتعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.