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بعد عودته للسليمانية .. ملا بختيار يُلمّح في أول تصريح له إلى من حاول اغتياله بالسُم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-13T11:30:14+0000
بعد عودته للسليمانية .. ملا بختيار يُلمّح في أول تصريح له إلى من حاول اغتياله بالسُم

شفق نيوز/ عاد القيادي ونائب المجلس السياسي الأعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار اليوم السبت من برلين إلى أراضي إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية استمرت بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ملا بختيار تم استقباله من قبل عدد من أعضاء المجلس السياسي، و المجلس القيادي ومحافظ السليمانية وعدد كبير من المواطنين.

ملا بختيار وخلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في مطار السليمانية الدولي أكد أنه تعرض هو، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني، وقياديون آخرون في الحزب لمحاولة اغتيال فاشلة "قام بها من كان لا يريد الخير للاتحاد الوطني"..

واضاف انه دفع ثمن محاربتهم للفساد المستشفى في اروقة الحزب، مؤكد أن نتائج المؤتمر الرابع للحزب أكدت هذه الحقيقية.

واشار ملا بختيار إلى أنه سيعقد يوم غد الأحد وفي مزار مام جلال مؤتمرا صحفيا يوضح خلاله تفاصيل عملية الاغتيال التي تعرض لها، مردفا بالقول إن ما جرى لم يكن سيناريو موضوع من قبله بل هو استهداف لشخصه ولقيادات الحزب.

وأوضح انه حينما كان يرقد في إحدى مستشفيات عمان أن الفريق الصحي كان قلق على حياته ما دفعه بالاتصال ببافيل طالباني وطلب منه أخبار قيادات الحزب ورئيس الاقليم بهذه القضية إلا انه بعد هذا الاتصال سرعان ما قام ملك الأردن بالاتصال به وتقديم المساعدة له.

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