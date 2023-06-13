بعد عودة (كراون).. مختصون: بيئة إقليم كوردستان مناسبة للنجاح

شفق نيوز/ يشهد اقليم كوردستان، توجهاً ملحوظاً لشركات السيارات كسوق مزدهرة وبوابة للدخول إلى عموم العراق، فيما يكشف مسؤولون في هذا القطاع أن بيئة الإقليم وقوانينه تشجع على دخول شركات السيارات ومنها عودة سيارة (كراون) مجدداً عبر بوابة كوردستان.

وقال سردار البيباني وهو رئيس مجلس ادارة احدى شركات السيارات لوكالة شفق نيوز إن "البيئة في اقليم كوردستان والاسواق فيها مناسبة لتوجه الشركات الخاصة بالسيارات اليها لأنها مزدهرة وتتمتع بحيوية اضافة الى كونها وجهة للمواطنين في عموم العراق لشراء السيارات حيث ان السيارة التي تُباع في أسواق الاقليم تذهب أيضاً إلى بقية المحافظات".

وأضاف البيباني في مؤتمر اعلان عودة سيارة (كراون) بعد غياب داك 35 عاماً أن "القوانين في اقليم كوردستان هي واحدة من الأسباب التي تساهم في اقبال شركات السيارات وذلك عبر تقديم التسهيلات لهذه الشركات وتجعلها تقدم افضل ما لديها من تقنيات حديثة في سياراتها".

وشهدت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان خلال الفترة الماضية العديد من المراسم التي اقامتها شركات السيارات اليابانية والصينية والامريكية.