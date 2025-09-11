دهوك: عملية السلام مع تركيا نجحت وينبغي لحزب العمال الكوردستاني مغادرة قرانا

شفق نيوز - دهوك

طالب رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الخميس، بمغادرة حزب العمال الكوردستاني القرى الحدودية المحاذية لتركيا بشكل كامل ليتسنى لحكومة اقليم كوردستان اعادة اعمارها وتأهيلها.

وقال تتر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، إنه "يتعين على حزب العمال الكوردستاني مغادرة قرانا بعد نجاح عملية السلام بين الحزب و تركيا"، مردفا بالقول إن "تلك القرى تضررت باشكال مختلفة وعلى امتداد فترات طويلة تصل بعضها الى 40 سنة، وينبغي للحزب تركها لكي تتمكن حكومة الإقليم من إعادة إعمارها".

وشدد على أنه "يتعين وضع حد للتجاوزات على تلك القرى، وينبغي مغادرتها"، معللا ذلك بأن المسائل الامنية تحول دون اعادة تأهيلها ليتمكن السكان النازحون من العودة الى ديارهم.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في الأول من شهر آذار/ مارس الماضي، عن وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وفي 27 شباط/ فبراير 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.