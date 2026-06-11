بعد عقود من الصراع.. العمادية بكوردستان تتنفس الصعداء وسط إجراءات أمنية

شفق نيوز - دهوك

أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الخميس، تحسن الأوضاع الأمنية في قضاء العمادية والمناطق الحدودية التابعة لها والتي كانت ساحة للصراع بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن توقف القتال بين الجانبين ساهم بعودة عدد من المواطنين إلى مناطقهم وإعادة بناء منازلهم.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى العمادية، إنه اطلع على أوضاع المنطقة والتقى المسؤولين المحليين لبحث احتياجات السكان، معرباً عن أمله بانتهاء المشاكل والصراعات التي تعيق عودة الأهالي وفرض الأمن والاستقرار حتى المناطق الحدودية.

وأشاد بصمود سكان المنطقة، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان ستتابع مطالبهم وتعمل على تنفيذ ما يقع ضمن صلاحياتها ورفع المطالب الأخرى إلى الجهات المعنية.

كما أكد الوزير دعم حكومة الإقليم لجهود السلام بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية، معرباً عن أمله في نجاحها لما لها من أثر إيجابي على استقرار المناطق الحدودية.

وفي ما يتعلق بنقاط التفتيش الأمنية في المنطقة، أوضح الوزير أنها ما زالت ضرورية لضمان أمن المواطنين والسياح، وستبقى قائمة ما دامت الحاجة الأمنية تتطلب ذلك.