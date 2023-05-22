بعد "عراك بالأيدي".. الديمقراطي والوطني يتبادلان الاتهامات وينتقدان "التصرفات الصبيانية والتزييف"

شفق نيوز/ كشف عضو برلمان كوردستان عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ريبوار بابكيي، يوم الإثنين، عن كواليس جلسة البرلمان التي شهدت عراكاً بالأيدي وقناني المياه، وانتقد تصرفات وصفها بـ"الصبيانية"، لبعض أعضاء الاتحاد الوطني، الذي ردّ على تلك الاتهامات وانتقد "التزييف" من قبل نواب الديمقراطي.

وقال بابكيي لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم كانت مخصصة لتفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي تعطلت صلاحياتها منذ عام 2019".

واوضح ان "قرار تفعيل المفوضية كان بأغلبية الأصوات الحاضرة وهو إجراء ضروري من اجل إجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

وردّاً على ادعاء الاتحاد الوطني الكوردستاني بأن الجلسة تم تأجيلها وتم رفعها، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "الجلسة قانونية وجرت في إطار النظام الداخلي للبرلمان".

واضاف ان "قرار تفعيل المفوضية ليس مصلحة سياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بل هو امر يتعلق بمصلحة ابناء كوردستان".

وقال بابكيي، "إذا لم نفعّل المفوضية فسندخل بفراغ دستوري وهذا الذي لا نرضى به".

وتابع "بعض النواب من الاتحاد الوطني تصرفوا تصرفات صبيانية ولم يكونوا في مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم ممثلين للشعب"، مضيفاً ان "هذه التصرفات هدفها عرقلة التصويت لصالح تفعيل المفوضية".

واكد ان "تأجيل الجلسات من صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان التي تتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير وليس صلاحية رئيسة البرلمان فقط".

من جانبه أعرب كاروان گزنيي البرلماني عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن اسفه لما حصل في جلسة برلمان اقليم كوردستان اليوم الاثنين.

وقال گزنيي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيسة البرلمان استخدمت صلاحيتها وانهت الجلسة وهذا جزء من صلاحيتها الحصرية، ونحن كسرنا هذه الإرادة ولا يوجد أي استناد قانوني لأي قرار".

وعن العراك والفوضى داخل الجلسة اشار النائب عن الاتحاد الوطني الى ان "ذلك حصل لإيقاف التزييف".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استأنف برلمان اقليم كوردستان، جلسته بعد أن رفعها بسبب "عراك بالايدي بين نواب"، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان إقليم كوردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه.

وجاء هذا القرار رغم حدوث عراك بالأيدي وتوترات حدثت أثناء جلسة البرلمان.