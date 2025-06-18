بعد عام على احتراقه.. أربيل تعلن إعادة افتتاح سوق "القيصرية" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الأربعاء، إعادة افتتاح سوق القيصرية الشعبي بشكل كامل، وذلك بعد عام من تعرضه لحريق كبير أدى إلى توقف العمل فيه.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جميع المحال داخل السوق ستُسلّم إلى أصحابها"، مشيراً إلى أنه "في المراحل الأولى من إعادة التأهيل تم تسليم جزء من المحال واليوم سيتم تسليمها بالكامل لاستئناف العمل فيها من جديد".

وأضاف خوشناو، أن "أعمال إعادة التأهيل نُفذت من قبل شركتين متخصصتين، وقد تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد ضمن العقد"، مؤكداً أن "المحافظة حرصت على إعادة السوق إلى وضعه الطبيعي بأسرع وقت ممكن، نظراً لأهميته الاقتصادية والتاريخية".

يُذكر أن سوق القيصرية، أحد أقدم الأسواق الشعبية في أربيل، تعرّض لحريق كبير في الخامس من أيار/مايو في العام 2024، ما أسفر عن توقف النشاط التجاري داخله طوال الفترة الماضية.

ووفقاً لبيانات المحافظة فقد احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاً بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، تخصيص 5 مليارات دينار لإعادة تأهيل سوق "القيصرية" وسط مركز المدينة.