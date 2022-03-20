بعد عامين من توقفها.. عودة الاحتفالات بعيد نوروز في كلار

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء كلار التابع لإدارة كرميان الكوردستانية، يوم الاحد، عن عودة الاحتفالات والفعاليات بعيد نوروز بعد عامين من توقفها بسبب قيود كورونا.

وقال قائممقام كلار شهاب حاجي احمد، لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة القضاء وبالاشتراك مع الدوائر الخدمية والتشكيلات الأمنية باشرت بخطة متداخلة ومشتركة لتأمين احتفالات عيد نوروز ولمدة أسبوع بعد انقطاعها لعامين بسبب جائحة كورونا وحظرها من قبل وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان".

وبين ان "الاحتفالات بدأت بإيقاد شعلة العيد وسط حضور جماهيري واسع وفعاليات فنية وغنائية ومسرحية متنوعة وهي مراسم تجري سنويا في عيد نوروز".

واكد احمد ان "الجهات الحكومية وعبر تنسيق مشترك تتابع سير الخطة الأمنية والخدمية وتنظيم دخول وتوافد المحتفلين عبر المنافذ المؤدية الى مناطق كلار وتأمين مناطق الاحتفالات وتذليل جميع العقبات امام المحتفلين".

ورجح قائممقام كلار تزايدا كبيرا واقبالا واسعا على احتفالات نوروز بأجواء متميزة في عموم مناطق القضاء.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول من العام في التقويم الكوردي الشمسي، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني، واليوم الحادي والعشرين من آذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي ايضاً العديد من البلدان في الشرق الأوسط، عيد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.