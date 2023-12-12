بعد عامين من التوقف.. إنتاج الأرز ينتعش في كرميان و بأصناف جيدة

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة كرميان الكوردستانية، يوم الثلاثاء، انتعاش إنتاج محصول الأرز بعد عامين من التوقف بسبب الجفاف وشح المياه.

وقالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة حصاد الأرز شارفت على الانتهاء بعد زراعة 1615 دونماً، وسط توقعات بتجاوز الانتاج 1500 طن"، مشيرة الى ان "اغلب مناطق الإنتاج تركزت في مناطق ميدان وكوكز وقوره تو".

وأوضحت أن "أبرز الأصناف المنتجة (البرازيلي والنكازة واصناف اخرى) وسط اقبال تسويقي للمنتج الى المحافظات الوسطى والجنوبية فيما يتوافر المحصول بشكل جيد في محافظات اقليم كوردستان".

وبينت حسين ان "زراعة الأرز استأنفت الموسم الحالي بعد توقف ومنع زراعته للموسمين الماضيين بسبب شح المياه والجفاف وانحسار الأمطار معلنة عن خطة توسيع لزراعة الأرز محددة بالموقف المائي".

يشار إلى أن أزمات الجفاف وشح المياه في كرميان، تسببت بتوقف وتقنين الخطط الزراعية على مر السنوات الثلاث الماضية فيما أنعشت الأمطار المخزون المائي في مناطق كرميان خلال الموسم الشتوي الماضي.