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بعد ١٦ عاما من الانفصال.. جناحا الديموقراطي الكوردستاني الايراني يعلنان الوحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-21T19:37:25+0000
بعد ١٦ عاما من الانفصال.. جناحا الديموقراطي الكوردستاني الايراني يعلنان الوحدة

شفق نيوز/ اعلن جناحا الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، اليوم الاحد، الاتحاد تحت مسمى واحد هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني بعد ستة عشر عاما من الانفصال.

وجاء في بيان للحزب صدر بعد اجتماع ضمهما، تابعته وكالة شفق نيوز، ان حزبي "الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني" و"الحزب الديموقراطي الكوردستاني" قررا رسميا اليوم الأحد، الاتحاد تحت مسمى واحد هو "الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني".

يذكر ان الحزب كان قد انشطر الى حزبين قبل ١٦ عاما.

وبذل الجانبان منذ ١٠ أعوام اربع محاولات الاتحاد مجددا حتى تكللت مساعيهما اخيرا.

واتفق الجانبان على تشكيل مركز يضم ١٢ شخصية لادارة شؤون الحزب لمدة عام واحد لحين عقد مؤتمر عام على ان يكون الشخص الاول في الحزب من الحزب الديموقراطي الكوردستاني الايراني والمتحدث باسمه من الحزب الديموقراطي الكوردستاني.

وتم التوقيع على الاتفاق من جانب المسؤول العام للحزب الديموقراطي الكوردستاني الايراني مصطفى هجري وسكرتير عام الحزب الديموقراطي الكوردستاني خالد عزيزي.

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