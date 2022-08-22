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بعد إعادة التوحيد.. الكوردستاني الإيراني: نحترم سيادة العراق وهذه رسالتنا لأحزاب الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T15:26:45+0000
بعد إعادة التوحيد.. الكوردستاني الإيراني: نحترم سيادة العراق وهذه رسالتنا لأحزاب الإقليم

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني، اليوم الاثنين، احترام الحزب سيادة العراق والقوانين في إقليم كوردستان، فيما وصف إعادة اندماج جناحي الحزب مجدداً بـ"الأمر المهم" للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي في إيران.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني (حدكه) خالد عزيزي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز إن "الحزب لم يتدخل طوال الفترة السابقة في الشؤون الداخلية للعراق، واحترم سيادته، إضافة إلى احترام القوانين في اقليم كوردستان ومحاولة حل الخلافات بين الأحزاب في الإقليم".

وأضاف عزيزي؛ أن "الأحزاب الكوردية في إيران ورغم تشرذمها في أوقات عديدة، لكنها كانت دائماً ذات رسالة وموقف واحد في الدفاع عن الشعب الكوردي وحقوقه".

وعن توحيد الحزبين الكورديين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني/الإيراني) أوضح عزيزي إن "هذا القرار من قبل الحزبين يُعد أمراً مهماً لمواصلة النضال دفاعاً عن الشعب الكوردي وقضيته في إيران".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني انقسم، قبل نحو 10 سنوات، الى جهتين واحدة حملت الاسم الحالي للحزب فيما اكتفى الحزب الآخر اسم الإيراني من عنوانه الرسمي، ليعودا مجدداً إلى إعادة توحيدهما تحت المسمى القديم.

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