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بعد ظهور السلالة الجديدة.. وزير صحة الإقليم يصدر توجيهات للسكان ويؤكد ارتفاع الإصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-21T11:37:29+0000
بعد ظهور السلالة الجديدة.. وزير صحة الإقليم يصدر توجيهات للسكان ويؤكد ارتفاع الإصابات

شفق نيوز/ دعا وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الأحد السكان إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتفادي عودة إرتفاع معدل الإصابات مرة أُخرى خاصة بعد تسجيل حالات للسلالة الجديدة للفيروس في محافظة أربيل.

وأشار البرزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إلى إرتفاع أعداد و معدل الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الحالات المشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة تم التأكد منها.

وأضاف "يوميا يتم تشخيص حالات من هذه السلالة وهي سريعة الانتقال".

وخاطب الوزير السكان قائلا: يرُجى العناية بأطفالكم ووقاية أنفسكم بارتداء الأقنعة والإلتزام بالتباعد، مؤكدا أن أفضل سبيل في الوقت الراهن هي الوقاية، ويمكننا سوية تجاوز هذا الظرف.

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