سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ظهور السلالة الجديدة .. صحة إقليم كوردستان تعلن تشديد الإجراءات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-21T09:09:23+0000
بعد ظهور السلالة الجديدة .. صحة إقليم كوردستان تعلن تشديد الإجراءات

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون يوم الأحد تشديد الإجراءات على حركة التنقل بين محافظات الاقليم و باقي مدن العراق من خلال إخضاع الوافدين لفحص (PCR) لتفادي الانتشار السريع بعد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة اربيل.

وقال فريدون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية اليوم، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال اليومين ولدينا مجموعة خيارات من بينها الحد من حركة التنقل وتشديد الاجراءات بين محافظات إقليم كوردستان وباقي مدن العراق على غرار المنافذ الحدودية والمطارات مع بلدان الخارج من خلال إخضاع الوافدين لفحص PCR، مؤكدا انه هذا الخيار تم تفعيله حاليا بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظات الاقليم.

وعن لقاح كورونا قال فريدون ان اللقاح من المقرر ان يصل الاسبوع المقبل أو بداية شهر اذار الى اقليم كوردستان، مردفا بالقول إنه سيتم تطعيم الكبار بالسن واصحاب الامراض المستعصية والكوادر الطبية.

related

صحة كوردستان تتخذ اجراءات لمنع انتقال السلالة الجديدة وتعلن 138 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-16 08:44:37
صحة كوردستان تتخذ اجراءات لمنع انتقال السلالة الجديدة وتعلن 138 إصابة جديدة بكورونا

حكومة إقليم كوردستان: لا نبيع النفط بأقل من سعر سومو

Date: 2021-02-10 10:27:26
حكومة إقليم كوردستان: لا نبيع النفط بأقل من سعر سومو

ربط بريد اقليم كوردستان بمنظومة دولية .. والحكومة تقدم خدمات نقل بأسعار منخفضة

Date: 2019-07-23 13:13:09
ربط بريد اقليم كوردستان بمنظومة دولية .. والحكومة تقدم خدمات نقل بأسعار منخفضة

بعد اختفائه لقرابة شهرين .. العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان في المانيا

Date: 2021-01-10 08:41:15
بعد اختفائه لقرابة شهرين .. العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان في المانيا

محكمة جنايات اربيل تدعو لإصدار عفو عام عن السجناء

Date: 2020-03-18 12:12:03
محكمة جنايات اربيل تدعو لإصدار عفو عام عن السجناء

حقوق الانسان في كوردستان تحصي ضحايا الاحتجاجات: انحرفت عن مسارها بممارسة العنف

Date: 2020-12-10 11:36:01
حقوق الانسان في كوردستان تحصي ضحايا الاحتجاجات: انحرفت عن مسارها بممارسة العنف

حكومة اقليم كوردستان تشمل وزارة ثالثة بالعطلة

Date: 2020-02-26 09:03:18
حكومة اقليم كوردستان تشمل وزارة ثالثة بالعطلة

تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

Date: 2020-11-03 08:36:54
تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك