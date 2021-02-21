بعد ظهور السلالة الجديدة .. صحة إقليم كوردستان تعلن تشديد الإجراءات

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون يوم الأحد تشديد الإجراءات على حركة التنقل بين محافظات الاقليم و باقي مدن العراق من خلال إخضاع الوافدين لفحص (PCR) لتفادي الانتشار السريع بعد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في محافظة اربيل.

وقال فريدون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية اليوم، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال اليومين ولدينا مجموعة خيارات من بينها الحد من حركة التنقل وتشديد الاجراءات بين محافظات إقليم كوردستان وباقي مدن العراق على غرار المنافذ الحدودية والمطارات مع بلدان الخارج من خلال إخضاع الوافدين لفحص PCR، مؤكدا انه هذا الخيار تم تفعيله حاليا بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظات الاقليم.

وعن لقاح كورونا قال فريدون ان اللقاح من المقرر ان يصل الاسبوع المقبل أو بداية شهر اذار الى اقليم كوردستان، مردفا بالقول إنه سيتم تطعيم الكبار بالسن واصحاب الامراض المستعصية والكوادر الطبية.