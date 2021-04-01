بعد طول انتظار .. المباشرة بتوزيع ثلاثة رواتب على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في بيان مقتضب أنها وبعد طول انتظار شرعت اليوم الخميس بتوزيع ثلاثة رواتب لألوية المشتركة في البيشمركة.

وأعلنت وزارة البيشمركة، في شهر شباط الماضي، إطلاق رواتب ثلاثة أشهر متأخرة لمنتسبيها في الألوية المشتركة وعددها 13 لواءً، وفقا لميران بكر السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة، في حديث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن إطلاق هذه الرواتب سيكون بالإعتماد على المنحة المقدمة من امريكا لوزارة البيشمركة.

وبين أن الجانب الأمريكي سيشرف ايضاً على عملية توزيع تلك الرواتب.

وأطلقت واشنطن منحة لوزارة البيشمركة بغية توزيع الرواتب على منتسبيها بسبب تعرقل الإتفاق مع بغداد فيما يخص الموازنة.

وتصل مبالغ المنحة ما بين 20 إلى 25 مليون دولار شهرياً.