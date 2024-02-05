بعد ضياعه لعدة ساعات.. العثور على شاب "مفقود" فوق ثلوج احد جبال اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين، بالعثور على شاب فاقد للوعي بين الثلوج في جبل سفين باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "شابا كورديا من اهالي اربيل سافر الى جبل سفين اليوم حيث فُقد أثره في الساعة 12 ظهرا بسبب اضاعته للطريق".

واضاف ان "السلطات المحلية عثرت على الشاب فاقدا للوعي فوق الثلج قرب قرية اطراف جبل سفين ونقلته الى المستشفى في الساعة 7 مساء"، مشيرا إلى أنه "مازال فاقدا للوعي وتحت العناية الطبية".

واوضح المصدر ان "الشاب من اهالي اربيل و يعمل محاميا".