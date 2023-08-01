بعد إضراب دام لأربعة أشهر.. عمال التنظيف يعاودون أعمالهم في مستشفيات كَرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في إدارة كَرميان، يوم الثلاثاء، بانتهاء أزمة عمال التنظيف في المؤسسات الصحية والعودة لأداء أعمالهم بعد إضراب دام لأكثر من أربعة أشهر لأسباب مالية وفنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل المالية والفنية تم حلّها مع الشركة الأهلية المتعاقدة مع عمال التنظيف وجرى تنظيم عقد قانوني جديد بين الطرفين لضمان الحقوق".

وبين المصدر أن "سبب الإضراب كان عدم تجديد عقود عمال النظافة من قبل الشركة، إلى جانب تأخر صرف رواتبهم لوجود نقص في السيولة المالية لدى المصارف".

وتسبب إضراب عمال النظافة في كَرميان بانتشار وتراكم النفايات في المستشفيات، ما اضطر حكومة إقليم كوردستان ووزارة الصحة في الإقليم إلى التدخل وإنهاء الأزمة.

ويتجاوز عدد موظفي الخدمات 80 عاملاً بحسب قائممقام قضاء كلار في إدارة كَرميان، شهاب حاجي أحمد، وفقا لما صرّح به في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.