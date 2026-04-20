بعد إضراب لاهور.. هيئة الدفاع: 29 معتقلاً بقضية "لاله زار" مع تعطل التمييز

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس هيئة الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، برهان رشيد، يوم الاثنين، عن استمرار احتجاز 29 معتقلاً في سجون الآسايش بمحافظة السليمانية على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى إطلاق سراح 11 متهماً خلال الأيام الأخيرة.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المعتقلين المتبقين حتى الآن يبلغ 29 شخصاً، فيما تم الإفراج عن 11 آخرين مؤخراً"، لافتاً إلى أن قراراً صدر في 11 كانون الثاني/يناير 2026 عن محكمة التمييز يقضي بإرسال الأوراق التحقيقية الخاصة بملف لاهور شيخ جنكي إلى محكمة تمييز أربيل.

وأضاف أن "محاكم السليمانية لم تنفذ هذا القرار حتى الآن"، معتبراً أن "القضية باتت تأخذ طابعاً سياسياً وشخصياً أكثر من كونها قانونية، إذ لا يمكن تجاهل أو رفض طلب صادر عن محكمة التمييز، باعتبارها أعلى سلطة قضائية".

وفي سياق متصل، أشار رشيد إلى أن "لاهور شيخ جنكي وشقيقه يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ يوم أمس، احتجاجاً على عدم تنفيذ قرارات محكمة التمييز في أربيل المتعلقة بنقل الملف”.

وأكد أن "عدم الالتزام بقرارات التمييز يعكس وجود تدخلات حزبية وشخصية في عمل القضاء داخل المحافظة، وهو ما يمثل خطراً على نزاهة التحقيقات وسير العدالة".

ونفى رئيس هيئة الدفاع، وجود أي اتفاقات أو تسويات تهدف إلى إطلاق سراح موكله، قائلاً إن "لاهور شيخ جنكي لن يقبل بأي اتفاق يمس كرامته مقابل خروجه من السجن".

وأوضح أن هيئة الدفاع قامت بإطلاع القنصليات الأجنبية في إقليم كوردستان على تفاصيل القضية والظروف المحيطة بها، مبيناً أن "الملف أُوصل إلى الجهات المعنية دولياً لشرح واقع القضية".

كما انتقد رشيد، طبيعة الاتهامات، معتبراً أن "الملفات المرفوعة، بحق قرابة 55 متهما بقضية (لاله زار)، غير قانونية وتم تحريفها لأغراض سياسية".

وتساءل رئيس هيئة الدفاع عن لاهور شيخ جنكي: “إذا كانت القضية تسير وفق الأطر القانونية، فلماذا لم يتم إرسال الملف إلى محكمة التمييز في أربيل؟".

وأشار إلى أن “لاهــور شيخ جنكي بصفته رجل أمن، كان من المفترض أن يُحال إلى مجلس تحقيقي تابع لمجلس أمن إقليم كوردستان، بدلاً من التعامل مع القضية بهذه الآلية”.

وختم بالقول إن "طلب نقل الدعوى إلى محاكم أربيل لا يمثل طعناً في إجراءات القضاء، بل يستند إلى نصوص قانونية في أصول المحاكمات العراقية، تتيح نقل القضايا في حال توفر مبررات، مثل الظروف الأمنية وضمان سلامة التحقيق، وهو ما ينطبق على هذه القضية".

وبدأ رئيس "جبهة الشعب- بەرەی گەل" لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد، مساء أمس الأحد، بإضراب عن الطعام لحين "سيادة القانون" في قضيتهما والتي أمضوا بسببها ثمانية أشهر في السجن حتى الآن، موجهين اتهامات لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قباد طالباني بـ"التأثير على القضاء".

وكان مصدر قضائي أفاد في 12 كانون الثاني/ يناير 2026، لوكالة شفق نيوز، بإحالة رئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي ورفاقه، إلى محكمة السليمانية، مع توجيه تهم رسمية بحقهم تتعلق بإثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة.

وبحسب المعلومات، فإن محامي لاهور شيخ جنكي ورفاقه تقدم بطلب إلى المحكمة لإحالة الملف إلى محكمة التمييز قبل الاستماع إلى إفادات المتهمين، وهو ما وافق عليه القاضي المختص، لتنتهي الجلسة على هذا الأساس.

يذكر أن مدينة السليمانية، شهدت في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة الموافق 31 آب/ أغسطس 2025، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، وذلك عقب صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، عقب عملية اقتحام مقر إقامتهم في فندق لالزار الكائن في حي سرجنار وسط المدينة.