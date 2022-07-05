سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد إضرابهم بسبب أسعار الاشتراك.. أصحاب المولدات يعاودون العمل في خانقين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T09:08:38+0000
بعد إضرابهم بسبب أسعار الاشتراك.. أصحاب المولدات يعاودون العمل في خانقين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى عودة المولدات الاهلية للعمل بعد حل الإشكالات والاتفاق على آليات عمل جديدة.

وأكدت الإدارة لوكالة شفق نيوز؛ ان أصحاب المولدات عاودوا العمل في جميع مناطق خانقين بعد اضراب دام لنحو يوم واحد احتجاجا على قلة أسعار الاشتراك الشهري مقارنة بالأسعار في الوحدات الإدارية الاخرى.

 وأضاف أن "الإضراب انتهى وعادت المولدات للعمل الطبيعي وباسعار 6 – 7 آلاف للامبير الواحد شهريا".

واكد أصحاب المولدات الاهلية في خانقين اضراب 18 مولدة عن العمل بسبب قلة اسعار الاشتراك وازمة الوقود المتفاقمة التي تضرب خانقين وقلة حصص الكاز للمولدات الاهلية.

related