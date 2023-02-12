بعد ضبط كميات كبيرة.. مالية كوردستان تحذر المواطنين من العملات المزورة

شفق نيوز/ دعت وزارة المالية و الاقتصاد في اقليم كوردستان يوم الاحد المواطنين الى الحذر من العملة المزورة المنتشرة في الوقت الحالي .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "في الآونة الاخيرة ازدادت العملات المزورة في أسواق اقليم كوردستان لذا فإن الوزارة تدعو المواطنين الى الحذر والانتباه عند التعامل بالانواع المختلفة من العملة تفاديا للضرر".

واضاف البيان ان "في هذا الإطار أقام البنك المركزي فرع السليمانية دورات لخزانة البنوك للانتباه أكثر عند التعامل بهذه العملات".

وتابع أنه "من المقرر أن يتم اقامة دورات للمديريات والمكاتب وشركات الصيرفة للانتباه أكثر من انتشار هذه العملات المزورة و مخاطرها".

وختم البيان ان "القوات الامنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من العملة العراقية المزورة من فئة 25 الف و 50 الف دينار و الدولار الامريكي من فئة 50 دولار و 100 دولار"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن".