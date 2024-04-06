بعد صرف الرواتب.. اسواق دهوك تنتعش وتكتظ بالمواطنين استعداداً لعيد الفطر (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق محافظة دهوك في اقليم كوردستان العراق، مساء يوم السبت، اكتظاظا هائلا بالمواطنين الراغبين في شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك وذلك بعد صرف رواتب الموظفين.

ومع توافد الآلاف من الزوار الى أسواق دهوك، شهدت الطرق المؤدية الى هذه الأسواق ازدحاما شديدا مما أثر على حركة المرور وزاد من اكتظاظها.

ويقول أحمد علي صاحب محل لبيع الملابس لوكالة شفق نيوز: "قبل أسبوع لم نشهد هذا الازدحام، كنا نبيع من 3 الى 5 قطع في اليوم الواحد لكن الان، كما تشاهدون، هناك ازدحام كبير داخل المحل."

من جانبها تقول أواز حسين موظفة حكومية: "جئت الى السوق لشراء ملابس العيد للاطفال ونحن نستطيع الخروج للتسوق في الليل فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النهار وصعوبة التحمل".

ويوم امس أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم السبت المقبل حيث سيتم إنجازها قبل عيد الفطر".

واوضحت الوزارة ان "هذا الجدول منظم وفقا للتمويل الذي يُرسل من بغداد وفي حال وجود أي تغيير في موعد ارسال التمويل فيطرأ تغيير على الجدول ايضا".