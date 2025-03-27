بعد صرف الرواتب .. اسواق اربيل تغص بالمتبضعين قبيل عيد الفطر (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة أربيل، حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الملابس، الحلويات، والهدايا، وسط انتعاش ملحوظ في المبيعات، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها بدء توزيع الرواتب والعروض التجارية.

يقول أحمد سعيد، صاحب محل لبيع الملابس في سوق القيصرية لوكالة شفق نيوز، إنه "نشهد إقبالًا أكبر هذا العام، خاصة بعد صرف الرواتب، العائلات تأتي لشراء ملابس العيد للأطفال بشكل رئيسي، وهناك طلب كبير على الأزياء التقليدية والملابس العصرية معًا".

أما "محمد" وهو صاحب محل للحلويات فيؤكد، أن "الطلب على الكليجة والحلويات الشرقية قد ارتفع بشكل ملحوظ، وكل عام يزداد الإقبال على الحلويات مع اقتراب العيد، لكن هذه السنة هناك حركة أكبر، ولاسيما ان الزبائن يفضلون شراء الكليجة والمعجنات بكميات كبيرة".

على صعيد ذي صلة يرى بعض المواطنين، أن الأسعار مرتفعة نسبيًا، حيث تقول أم سيفان، وهي ربة بيت لوكالة شفق نيوز، إن "الأسعار أغلى قليلًا من العام الماضي، لكن لا يمكننا تجاهل فرحة الأطفال بالعيد، ونحاول الاستفادة من العروض والتخفيضات لشراء الملابس لهم ولاسيما أن الرواتب صُرفت ".

من جانبه، يوضح "علي" وهو موظف حكومي، أن "صرف الرواتب ساعد الكثيرين على التسوق براحة أكبر وتأخر الرواتب في بعض الأشهر الماضية أثر على القدرة الشرائية، لكن الآن ومع صرف الرواتب قبل العيد، اصبح الامر اسهل".

ويؤكد عدد من التجار، أن "الأيام الأخيرة قبل العيد تشهد عادة ذروة التسوق، حيث يفضل البعض شراء احتياجاتهم في اللحظات الأخيرة، وبعد موعد الإفطار".