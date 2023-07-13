بعد شقيقتها وأبيها.. انتشال جثة الفتاة الثانية من الزاب الصغير

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بالعثور على جثة الفتاة الثانية والتي قضت مع أبيها غرقا في نهر الزاب الصغير بقضاء كويسنجق ضمن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

والأحد الماضي، شهد هذا النهر (الزاب الصغير) ثالث حادث غرق خلال ساعات، حيث لفظ أب وابنتاه أنفاسهم الأخيرة غرقاً، وتتراوح أعمار الفتاتين بين 13 إلى 14 عاماً.

واليوم الخميس، قال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة فتاة تدعى (ماردين) والتي غرقت قبل اربعة ايام مع شقيقتها وأبيها في نهر الزاب الصغير بقضاء كويسنجق".

واضاف ان "الفتاة تبلغ من العمر 13 عاما ومن المقرر دفن جثمانها في مسقط راسها بناحية سيگردكان التابعة لقضاء كويسنجق باربيل".