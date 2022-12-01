بعد سنتين من التشديد .. إقليم كوردستان يعلن تخفيف إجراءات الوقاية من كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس تخفيف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جميع المديريات الخاصة بها بتخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا".

وقالت الوزارة ان "ارتداء الكمامة في الأماكن العامة و المعلقة والدوائر الحكومية ستحول بموجب القرار الى اختياري "، مؤكدا على "ضرورة الاستمرار في تلقي الجرعات الخاصة بالفيروس ".

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت أمس الأربعاء عن تحديث اجراءات جائحة كورونا تماشيا مع اجراءات اغلب دول العالم لرفع القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالجائحة.

حيث تنسب عدم مطالبة الوافد الى العراق او المغادر منه بشهادة تلقيح كوفيد 19 وان يكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق العامة المفتوحة والمغلقة اختياريا.

وأكدت الوزارة في بيان أمس على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غير الحكومية باتخاذ الاجراءات الكفيلة للتلقيح باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في جميع المراكز الصحية في بغداد والمحافظات كونها اثبتت فاعليتها في تقليل الاصابات ونسب المضاعفات والوفيات .