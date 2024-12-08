بعد سقوط الأسد.. تحرير جندي في البيشمركة من السجون السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بخروج عنصر من قوات البيشمركة من السجون السورية، وذلك بعد إعلان سقوط النظام السوري بشكل رسمي على يد المعارضة المسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرا من قوات البيشمركة تم الإفراج عنه اليوم من السجون السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد عشرة أعوام من الأسر".

وأضاف المصدر أن "الجندي المحرر يُدعى عيسى سليمان، وهو من أهالي عقرة، تم أسره من قبل تنظيم داعش عام 2014 في مدينة الموصل، حيث تم نقله إلى الأراضي السورية بعد أن فقد التنظيم سيطرته على مناطق تواجده هناك، ليقع في قبضة النظام السوري الذي احتجزه في سجونه طوال هذه الفترة".

وأشار المصدر إلى أن "عيسى سليمان كان قد وقع في الأسر على يد تنظيم داعش في الموصل قبل أن يُنقل إلى سوريا، حيث استمر احتجازه هناك حتى بعد تراجع سيطرة داعش على المناطق التي كان يسيطر عليها، ليبقى أسيرًا في سجون النظام السوري حتى إعلان سقوطه اليوم".