بعد سريان الحظر.. ضبط أكثر من 6 آلاف قطع سلاح و10 آلاف إطلاقة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، ضبطها أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح غير مرخصة في مناطق متفرقة من الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد توجيهات رئيس الحكومة بمنع استخدام الأسلحة غير المرخصة شرعت القوات الامنية بضبط 6198 قطعة سلاح متنوعة".

وبينت الوزارة، إنه "تم ضبط 2228 مسدسًا و 1811 رصاصة مسدس و 748 قطعة سلاح كلاشينكوف و 9524 رصاصة كلاشينكوف، و ضبط 3222 قطعة بندقية صيد و 26523 رصاصة بندقية صيد".

وأعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان سباق، إن اللجنة المشتركة مع القوات الأمنية ستقيم نقاط تفتيش داخل المدن وخارجها لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم (امس) الخميس تقرر تكليف مديرية أسايش السليمانية والوحدات الإدارية بإغلاق كافة المحلات والأسواق التي تباع فيها الأسلحة وتعليق جميع التعاملات بالأسلحة.

فيما أعلنت محافظة حلبجة في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، توجيه اسايش حلبجة وسيد صادق وشارزور بتشكيل مفارز لضبط الاسلحة وغلق محلات بيع السلاح.

وشكلت إدارة گرميان لجنة عليا مؤلفة من الأجهزة الامنية لضبط الاسلحة الغير مرخصة فيما وجهة مركز شرطة جامعة گرميان بمنع دخول أي سلاح ولأي سبب للحرم الجامعي.

وأعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم (أمس) الخميس عن توجيه الأجهزة الأمنية بملاحقة بيع السلاح عبر الإنترنت، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور وزارة الداخلية يوم الخميس، بإغلاق أماكن بيع وشراء الأسلحة، كما حث المواطنين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، ومنها الحادثة التي أودت بحياة أستاذين جامعيين في أربيل.