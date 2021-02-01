إطلاق 6 دببة في جبل كاره بدهوك

شفق نيوز/ تستعد منظمة التعاون الكوردي - الأمريكي لاطلاق ستة دببة في جبل كاره بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان منتصف شهر شباط/فبراير الجاري، بهدف انقاذ دببة كوردستان من الانقراض.

وقال بلند بريفكاني رئيس المنظمة لوكالة شفق نيوز، "نستعد لاطلاق ستة دببة في قمة جبل كاره، في مراسيم ستجري منتصف الشهر الجاري بحضور رسمي، بهدف انقاذ الدببة في إقليم كوردستان من الانقراض".

وأضاف أن "هذه الدببة تم جلبها من المنازل في مناطق العراق المختلفة"، مبينا أنهم يحاولون القضاء على ظاهرة تربية الدببة في المنازل.

وهذا ثالث مشروع لهذه المنظمة في اطلاق سراح الدببة في البرية، بعد إطلاق ستة دببة في محمية هلكورد سكران باربيل واثنان في جبل كاره خلال السنوات السابقة.