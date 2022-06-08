سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد سحب جوازاتهم .. العشرات يتظاهرون أمام القنصلية البريطانية في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T08:33:59+0000
بعد سحب جوازاتهم .. العشرات يتظاهرون أمام القنصلية البريطانية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، أمام القنصلية البريطانية في فندق "روتانا" الشهير وسط مدينة أربيل العاصمة احتجاجاً على سحب جوازاتهم.

وطالب المتظاهرون بان تعيد اليهم الحكومة البريطانية جواز سفرهم بعد سحبها منها بحجة إعطاء معلومات خاطئة في السابق عند تقديمهم لطلب اللجوء الى بريطانيا، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ونقل مراسلنا عن المدعو رزكار لطفي أحد المحتجين قوله، إنه لم يتعمد إعطاء معلومات خاطئة، ولكن لم يدون البلدة التي ولد فيها، وإنما فقط المحافظة وحاليا سُحب منه الجواز بحجة إعطاء معلومات خاطئة لهم.

وقال متظاهر آخر، إنه اضطر إلى إعطاء معلومات خاطئة في العام 2002 خوفا من النظام العراقي السابق على أُسرته التي كانت موجودة في العراق وحاليا تم سحب الجواز منه.

في غضون ذلك قالت السيدة آمنة عزيز، انها تنتظر منذ خمسة أعوام زوجها المتواجد حاليا في بريطانيا الذي سُحب منه الجواز.

وأضافت قائلة، حاليا لدينا طفلان، ولا يستطيع زوجي العودة، ولايتمكن من لم شمل الأُسرة ايضا وبقي امرنا معلقا، ولهذا نطالب الحكومة البريطانية وايضا حكومة اقليم كوردستان العراق ايجاد حلول لنا.

related

طلبة جامعة صلاح الدين في أربيل يتظاهرون للمطالبة بإعادة صرف مخصصات

Date: 2021-11-23 08:25:21
طلبة جامعة صلاح الدين في أربيل يتظاهرون للمطالبة بإعادة صرف مخصصات

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

Date: 2020-03-08 08:25:57
اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

Date: 2021-08-28 23:29:39
صور.. الرئيس الفرنسي يصل أربيل

الحكومة المحلية تنفي وجود مقار إسرائيلية في أربيل: القصف أسفر عن إصابة شخصين بجروح

Date: 2022-03-13 07:14:36
الحكومة المحلية تنفي وجود مقار إسرائيلية في أربيل: القصف أسفر عن إصابة شخصين بجروح

مسرور بارزاني يستغرب من تصريحات بغداد حول عدم تجاوب حكومة الاقليم بملف النفط والغاز

Date: 2022-05-11 09:16:05
مسرور بارزاني يستغرب من تصريحات بغداد حول عدم تجاوب حكومة الاقليم بملف النفط والغاز

إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

Date: 2021-12-05 08:40:25
إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

قصف صاروخي قرب مصفى على حدود اربيل

Date: 2022-04-06 18:15:49
قصف صاروخي قرب مصفى على حدود اربيل