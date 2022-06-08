بعد سحب جوازاتهم .. العشرات يتظاهرون أمام القنصلية البريطانية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، أمام القنصلية البريطانية في فندق "روتانا" الشهير وسط مدينة أربيل العاصمة احتجاجاً على سحب جوازاتهم.

وطالب المتظاهرون بان تعيد اليهم الحكومة البريطانية جواز سفرهم بعد سحبها منها بحجة إعطاء معلومات خاطئة في السابق عند تقديمهم لطلب اللجوء الى بريطانيا، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ونقل مراسلنا عن المدعو رزكار لطفي أحد المحتجين قوله، إنه لم يتعمد إعطاء معلومات خاطئة، ولكن لم يدون البلدة التي ولد فيها، وإنما فقط المحافظة وحاليا سُحب منه الجواز بحجة إعطاء معلومات خاطئة لهم.

وقال متظاهر آخر، إنه اضطر إلى إعطاء معلومات خاطئة في العام 2002 خوفا من النظام العراقي السابق على أُسرته التي كانت موجودة في العراق وحاليا تم سحب الجواز منه.

في غضون ذلك قالت السيدة آمنة عزيز، انها تنتظر منذ خمسة أعوام زوجها المتواجد حاليا في بريطانيا الذي سُحب منه الجواز.

وأضافت قائلة، حاليا لدينا طفلان، ولا يستطيع زوجي العودة، ولايتمكن من لم شمل الأُسرة ايضا وبقي امرنا معلقا، ولهذا نطالب الحكومة البريطانية وايضا حكومة اقليم كوردستان العراق ايجاد حلول لنا.