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بعد إستضافة بارزاني .. برلمان اقليم كوردستان يؤجل عقد جلساته إلى إشعار آخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T13:05:12+0000
بعد إستضافة بارزاني .. برلمان اقليم كوردستان يؤجل عقد جلساته إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان تأجيل عقد الجلسة التاسعة الاعتيادية للفصل الخريفي الحالي للسنة الثانية على الدورة التشريعية الخامسة إلى اشعار آخر بعدما كان من المقرر عقدُها يوم غد الاربعاء.

هذا ولم تشر هيئة الرئاسة في بيان اليوم الثلاثاء، الى اسباب تأجيل عقد الجلسة.

وتأجيل عقد الجلسة يأتي في وقت استضاف فيه البرلمان أمس الاثنين رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفق طلب قدمّه الاخير لطرح موجز عن عمل الحكومة على مدى عام كامل.

واستغرقت جلسة امس 10 ساعات اجاب فيه بارزاني عن اجاب فيها عن اسئلة عديدة قدمها 98 برلمانيا من اصل 111.

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