بعد أسبوع من "مجزرة برخ".. مصايف زاخو تستقبل السياح بالورود (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن توافد أفواج السياح على مصايف المنطقة بعد أسبوع من تعرض مصيف "برخ" لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي.

وقال مسؤول اعلام الدائرة، بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الدائرة استقبلت بالورود والترحيب سائحين من وسط وجنوب العراق بلغ عددهم 300 سائح متوجهين الى المواقع السياحية في زاخو".

واضاف ان "المواقع السياحية القريبة من مصيف برخ قد تم فتح ابوابها لاستقبال السائحين مجددا بعد ان تعرض مصيف برخ لقصف مدفعي الاسبوع المنصرم واسفر عن سقوط تسع ضحايا سائحين واصابة اكثر من 30 اخرين".

ويوم الاربعاء الماضي 20 تموز/ يوليو الجاري، قصفت مدفعية الجيش التركي مصيف "برخ" في زاخو ما أدى إلى سقوط تسع ضحايا وإصابة 33 آخرين من السياح الذين كانوا يصطافون هناك.