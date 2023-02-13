بعد أسبوع.. فرق الإنقاذ الكوردستانية تنتشل أباً وابنته من تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الإنقاذ التي أرسلتها حكومة إقليم كوردستان إلى تركيا، يوم الاثنين، من انتشال أب وابنته من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر بعد مرور أسبوع.

وقال بيوار عبد العزيز، العضو في فريق الإنقاذ، لوكالة شفق نيوز "تمكنّا من إنقاذ أب وابنته كانا تحت أنقاض مسكنهما الذي انهار جراء بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".

وأضاف "الأب وابنته بحالة صحية جيدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى المراكز العلاجية".

وضرب زلزال بقوة 7.8 تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي السادس من شهر شباط/ فبراير الجاري، وأدى إلى مصرع عشرات الآلاف وإصابة أكثر من 100 ألف وتشريد الملايين في كلا البلدين.