بعد أسبوع على الحادثة.. القبض على عروس سرقت مهر زواجها في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة قضاء كويسنجق باربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عروس سرقت مهر زواجها وهربت بعد الزواج بمساعدة اهلها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تسجيل خطيب المرأة بلاغا حول اختفاء خطيبته تبين أنها قد هربت وقد تمكنت الفرق التابعة للمديرية من معرفة انها قد هربت الى ادارة سوران المستقلة".

واضاف البيان ان "الفرق الخاصة بالمديرية تمكنت من القاء القبض على المرأة التي تُدعى ( ح.ك.م) وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي ".

وكان مصدر محلي قد افاد قبل ايام بسرقة مهر الزواج من قبل عائلة بعد تزويج ابنتهم في قضاء كويسنجق باربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان " الحادث وقع في 13 ايار الجاري، حيث اقدمت عائلة على تزويج ابنتهم لشاب وسرقة المهر و الاموال المتفق عليها و الهروب ".