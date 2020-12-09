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بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-09T09:29:33+0000
بعد أسبوع دامٍ.. الحياة تعود الى طبيعتها في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ عادت الحياة الى طبيعتها في السليمانية، يوم الاربعاء، بعد نحو اسبوع من الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المحافظة وسقط خلالها ضحايا من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، بأن مركز المحافظة واقضيتها ونواحيها شهدت هدوءاً واستقراراً اليوم، مع تطبيق حظر التجوال بين المدن وضواحيها باستثناء القوات الامنية والطبية والاجهزة الخدمية.

ورصد المراسل حركة سلسة في مركز المدينة وعودة الاسواق نشاطها المعتاد.

وشهدت المحافظة السليمانية احتجاجات على مدى أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

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