بعد أسبوعين من العزلة.. فتح طريق جبل گاره في دهوك وعودة الحياة للقمة (صور وفيديوهات)

شفق نيوز- دهوك

كشف كمال محمد، مسؤول إعلام دائرة صيانة الطرق والجسور في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، عن افتتاح طريق جبل گاره بعد إغلاقه لنحو أسبوعين، نتيجة كثافة الثلوج المتراكمة التي بلغ سمكها قرابة 160 سنتيمتراً.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن طول الطريق المؤدي إلى قمة جبل گاره يبلغ 16 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تمكنت من إزالة الثلوج وتنظيف الطريق بالكامل وصولاً إلى القمة.

وأضاف أن طريق قرية تيلري التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك، تم أيضاً تنظيفه وإعادة فتح الحركة فيه، بعد إزالة الثلوج التي تراوح سمكها بين 150 و180 سنتيمتراً، مؤكداً استمرار جهود الدائرة لفتح بقية الطرق المتأثرة بالأحوال الجوية، وضمان سلامة حركة المواطنين.

وشهدت محافظة دهوك خلال الأيام الماضية موجات ثلوج متكررة، تسببت بإغلاق عدد من الطرق الجبلية والريفية وعرقلة حركة المواطنين والمركبات في بعض المناطق، فيما واصلت الفرق الخدمية والآليات التابعة لدائرة صيانة الطرق والجسور عملها على مدار الساعة لفتح الطرق وإزالة الثلوج، بما يضمن عودة الحركة بشكل طبيعي والحفاظ على سلامة المسافرين.