بعد أسبوعين على تعليقها.. عودة حركة المسافرين في منفذ حاج عمران إلى طبيعتها

شفق نيوز/ اعلنت ادارة منفذ حاج عمران الحدودي مع ايران، يوم الاثنين، عودة حركة المسافرين إلى طبيعتها بين الجانبين.

وقالت إدارة المنفذ في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "حركة المسافرين بسياراتهم من وإلى الجانب الإيراني عادت طبيعية".

وكان اقليم كوردستان قد اعلن اغلاق منفذ حاج عمران الحدودي أمام حركة سيارات السائحين في 10 آب الماضي بسبب بدء استقبال الآلاف من الزوار الايرانيين القادمين للمشاركة في الزيارة الاربعينية عبر اقليم كوردستان.