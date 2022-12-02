بعد سباق على شارع 150.. وفاة سائق دراجة نارية في حادث سير بأربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور اربيل، يوم الجمعة، وفاة سائق دراجة نارية في حادث سير على احدى الطرق الرئيسية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحادث وقع في تمام الساعة 5:00 عصرا على شارع 150 باربيل حيث اصطدمت دراجة نارية بسيارة من نوع نيسان أثناء تسابق سائق الدراجة النارية مع عدد من الدراجات الاخرى".

وأضافت المديرية أن "الحادث تسبب بوفاة سائق الدراجة النارية واصابة سائق السيارة بجروح بليغة".

واشار البيان الى أن "المديرية سجلت حالتي وفاة على شارع 150 منذ افتتاحه حتى الآن وكلاهما كانت بسبب التسابق".