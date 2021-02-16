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بعد ساعات من هجوم أربيل.. بلينكن يجري اتصالاً مع مسرور بارزاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T04:37:35+0000
بعد ساعات من هجوم أربيل.. بلينكن يجري اتصالاً مع مسرور بارزاني

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الهجوم الصاروخي الذي تعرض له اربیل ليلة أمس، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وعبر الجانبان خلال الاتصال عن تعاطفهما مع الضحايا. ووصف رئيس الحكومة الهجوم بالجبان وحث الوزير بلينكن على دعم التحقيق المشترك لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية من اجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق في هذا الصدد.

وفي جانب آخر من الاتصال، جرى بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية.

واستهدفت عدة صواريخ مطار اربيل وأحياء سكنية، تسببت بمقتل مقاول مدني وإصابة ستة اشخاص بينهم جندي امريكي بحسب التحالف الدولي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، القصف بالتصعيد الخطير.

وقال في تغريدة له، "إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن اللجنة ستكون مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.

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