بعد ساعات من الجريمة.. اربيل تعتقل قاتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الاربعاء القاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بسكين بينهم طفلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد ورود معلومات حول وجود حالة قتل لثلاثة افراد من عائلة واحدة اليوم يتكونون من رجل وزوجته وابنته ويُدعون عبدالله حمد شيخة 66 عاما، فهيم مولود رسول 53 عاما، وسانا عبدالله حمد 11 عاما، بدأت قواتنا بالتحقيق في القضية لتحديد القاتل".

واضاف البيان ان "قوات الاسايش تمكنت من تحديد هوية القاتل الذي يُدعى ( كريم كانبي حسن ) وكان من سكان نفس المنطقة التي ارتكب فيها الجريمة و هرب الى مكان مجهول، وبعد بحث دقيق تمكنا من القاء القبض عليه بقرار من قاضي التحقيق ".

وكان مصدر أمني، افاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، بالعثور على ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم مقتولين عبر طعنات بسكين في مناطق مختلفة من الجسد.