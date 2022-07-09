بعد ساعات من اصلاحه .. أنبوب ماء الإفراز الثالث في أربيل ينكسر مجددا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء اربيل، اليوم السبت، حدوث كسر جديد في أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث بعد ساعات من اصلاحه.

وقال قائممقام اربيل نبز عبدالحميد في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان " كسراً جديدا حصل في منطقة قريبة من منطقة الكسر الأول الذي حدث يوم أمس الجمعة"، مشيرا الى ان "كوادر مديرية ماء اربيل مستمرة في إصلاحه".

واضاف انه "سيتم خلال 24 ساعة معالجة المشكلة ".

وكان أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث قد تعرض لكسر بسبب الضغط عليه والذي يُعد الشريان الرئيسي لماء اربيل.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.