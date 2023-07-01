بعد ساعات.. اسايش كرميان تلقي القبض على هارب من سجن خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان، يوم السبت، بإلقاء القبض على متهم فر من موقف احتجاز في مدينة خانقين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوات الاسايش وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في خانقين تمكنت من القاء القبض على المتهم (حسن خليفة متعب) المدان وفق المادتين 443 و444 من قانون العقوبات العراقي بتهم السرقة والمخدرات والذي تمكن من الفرار في وقت سابق اليوم من موقف احتجاز وتسفيرات أمني في خانقين عبر احدى فتحات التبريد".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هروب المتهم من سجن خانقين فيما رصدت السلطات الامنية مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حيال السجين الهارب.