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بعد زيارته لمقر الديمقراطي "المحترق".. رئيس الإقليم: نأمل محاكمة الخارجين عن القانون

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T19:23:41+0000
بعد زيارته لمقر الديمقراطي "المحترق".. رئيس الإقليم: نأمل محاكمة الخارجين عن القانون

شفق نيوز/ تفقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اليوم الثاني لزيارته الى بغداد، اليوم الاحد، المبنى "المحترق" للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تعرض مسبقاً للهجوم على يد مجموعة مسلحة، والتقى مسؤول وكوادر الفرع، معربا ان يسود القانون وأن تتم محاكمة الأشخاص الذي تسببوا بحرق المقر.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الرئيس بارزاني، "عبر عن أسفه للحادث الذي قام به عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون وجئنا اليوم للفرع لزيارة الاخوة أعربنا عن دعمنا لهم وسنقوم بما يمكننا لمساندتهم ونتمنى ان يأخذ القانون مجراه بعد الشكوى التي قاموا بتسجيلها".

كما اعرب بارزاني ان يسود القانون وان تتم محاكمة الاشخاص الذي تسببوا بحرق المقر وأن تقرر المحكمة حكمها بحرية.

وأقدم موالون للفصائل الشيعية، على حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد في 17 أكتوبر 2020، عقب تصريحات للقيادي في الحزب هوشيار زيباري والتي اعتبرت مسيئة لـ"الحشد الشعبي".

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