بعد زيارته لبارزاني.. الوفد الإمرالي يزور قلعة أربيل

شفق نيوز/ زار الوفد الإمرالي الكوردي التركي، برئاسة بروين بولدان، يوم الأحد، قلعة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بعد انتهاء زيارتهم لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوفد الإمرالي برئاسة بروين بولدان، وبعد استقبالهم لدى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني، قاموا بزيارة إلى قلعة أربيل الأثرية.

وأضاف أن بروين بولدان زارت المتحف الإلكتروني وأحد البيوت التراثية داخل القلعة، للاستراحة وشرب الشاي.

وفي وقت سابق، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان، حيث تمت مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".

ووفد "إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.

كما أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن لقاء مقرر سيجمعه مع وفد إمرالي يوم غد الاثنين، الذي حمل رسالة من زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.